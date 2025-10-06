ETV Bharat / bharat

ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ: ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಲು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

KERALA HIGH COURT
ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳ): ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಎಡಿಜಿಪಿ) ಎಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐದು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತನಿಖಾ ವರದಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಫಲಕಗಳ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂ(ಮುಜರಾಯಿ) ಸಚಿವ ವಿ.ಎನ್. ವಾಸವನ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ಕಳವು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಿಡಿ: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತವಾದ ದ್ವಾರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮರದ ಫಲಕವನ್ನು ಮರುಲೇಪನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ 42 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮರಳಿಸಿದಾಗ 38 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ತೂಕ ಏಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಕಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಏಕೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.

