ಕೃಷಿಯೆಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನ್, ಅಡಿಕ್ಷನ್: ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿವೆ ವಿಶ್ವದ 150 ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳು!.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಸಿಗಿದೆ 12 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ!
ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಲ್, ಡಯಾಸ್ ಅನಾನಸು ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಕೃಷಿಕನ ತೋಟದಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 17, 2025 at 4:52 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ: ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀವನ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇರಳದ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 150 ವಿಧದ ಅನಾನಸು ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾನಸು ಬೆಳೆದವರು ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಕೂತಟ್ಟುಕುಳಂನ ಕೃಷಿಕ ಡಯಾಸ್ ಪಿ. ವರ್ಗೀಸ್. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ತೈವಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಹೊಂಡುರಾಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಅನಾನಸು ಸಸ್ಯಗಳು ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿವೆ.
200 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 20 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಅನಾನಸ್: ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 200 ಗ್ರಾಂನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 20 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ತೂಗುವ ಅನಾನಸುಗಳಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನಾನಸುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಯಾಸ್ ಅವರು, ಅನಾನಸ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಗ ಅನಾನಸು ಕೃಷಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಡಯಾಸ್ ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅನಾನಸು ಕೃಷಿಗೆ ಕೈಹಾಕುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡಯಾಸ್ ಅವರು, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅನಾನಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಡಯಾಸ್ ಅವರು, ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇಂದು, ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ತೈವಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಹೊಂಡುರಾಸ್ನ ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿವೆ.
4.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನಾನಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ: "ರುಚಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಾನಸು ಪ್ರಬೇಧವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಡಯಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಳುವರಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದದ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 12 ಸಾವಿರ ರೂ.: ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಿಡಗಳಷ್ಟೇ ಇವೆ. ಸೀಮಿತ ಇಳುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಡಯಾಸ್ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 12,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. "ಅನಾನಸ್ ವಿಧವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಯಾಸ್.
ಇವರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಲ್, ಡಯಾಸ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಅನಾನಸು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಜೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೀಫ್, ಲಾವಾ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾವಾಫೊದಂತಹ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇವರಲ್ಲಿವೆ.
ಅವರ ಈ ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ಯಾಷನ್ನಿಂದಾಗಿ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೈನ್ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಪೈನ್ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ನಂತಹ ಮಾವಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಸ್. ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ಸಯಾನ್ ರೂಬಿ, ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ ರೆಡ್, ಗೊಮೊ ಡೆಮೆಲ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಪೈನ್ಆಪಲ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಲಾನೊ ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾನಸು ಪ್ರಭೇದವಗಳಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ "ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವ ತೈವಾನ್ನ ಅನಾನಸು ವಿಧವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಾನಸ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭೇದವಿದೆ" ಎಂದು ಡಯಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
150 ರಿಂದ 200 ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಲಾವಾ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಡಯಾಸ್ ಅವರಿಗೆ 12,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಲಾವೊ ಫ್ಲೋ ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದ ಅನಾನಸಿನ ಗಿವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಡಯಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 150 ರಿಂದ 200 ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾನಸ್ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕನಸು ಇವರದು.
ಡಯಾಸ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್, ಮುಂದಿನ ಕನಸಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೀಬಾ ಹಾಗೂ ಮಗ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರು ಇವರ ಅನಾನಸು ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕುವುದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಯಾಸ್.
ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅನಾನಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 50 ಪೇರಳೆ ಮರಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ಲಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಬೋಟಿಕಾಬಾ, ಡುಕೋಮ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಕೆಸುಜು ಮತ್ತು ಸಚಮಾಂಗೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 60 ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮರಗಳಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಲ್ಲೂ ಅವರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ತೋಟ, ತಂಪಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲಿರುವ ಡಯಾಸ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ಸುಂದರ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕೂತಟ್ಟುಕುಲಂನ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪಿ.ಸಿ. ಭಾಸ್ಕರನ್, ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಡಯಾಸ್ ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
