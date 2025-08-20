ಕೋಝಿಕೋಡ್(ಕೇರಳ): ಮಲಯಾಳಂ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾದ ಚಿಂಗಂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತ ನಾಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲಿಕ್ಕರ ತಾಝೆ ಇಲ್ಲಮ್ನ ರೈತ ವೇಣು ಕೇವಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು 70 ವಿವಿಧ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಣು ಅವರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಬೀಜಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗದ್ದೆಗಳು ನವರ, ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭತ್ತ ತಳಿಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುರುವ, ಕುಥಿರ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಜ್ಯೋತಿ, ಕೃಷ್ಣಕಾಮೋದ್, ಅತಿರಾ ಮತ್ತು ಉಮಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ತಳಿ ಪಡೆಯುವ ರೈತ: ವೇಣು ಅವರು ಇತರ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭತ್ತ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ವೇಣು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣು ಅವರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ವೇಣು.
ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ವೇಣು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಪ್ಪು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಭರ್ಶಾಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನವರ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೀಜ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಗಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಶಾಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಿನೆಲ್ಲು ಅಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ವೇಣು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ನಡುವೆಯೂ ವೇಣು ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚ ಅವರೇ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೃಷಿ ಭವನದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈತ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೇಣು ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು, ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇಣು ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ.
