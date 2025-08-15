ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕೇರಳ, ಇದೀಗ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
'ಡಿಜಿ ಕೇರಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ' ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನವೀನ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಯಸ್ಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿ ಕೇರಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇಂದು ಕೇರಳ ಅದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
'ಪುಲ್ಲಂಪರ ಪಂಚಾಯತ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ: ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಲ್ಲಂಪಾರಾ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸರ್ಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸೇವೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿರುವ 14 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತರಬೇತಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ವೀಡಿಯೊ/ಆಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು:
- 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭ.
- 83 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ.
- 21,88,398 ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಗುರುತು, ಈ ಪೈಕಿ 21,87,966 ಜನರ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣ.
- 21,87,667 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (99.98%) ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ.
- ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗದವರಿಗೆ ಮರು ತರಬೇತಿ.
- ಯಾರೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾನ: ರಾಜಕೀಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಾರಿಯರು! - FEMALE VOTING TURNOUT RISE