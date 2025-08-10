Essay Contest 2025

ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಮತ ಆರೋಪ: ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಟಿಸ್​ - RAHUL GANDHI GETS EC NOTICE

ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸಲ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೋಟಿಸ್​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2025 at 6:41 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮತಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಮತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್​ ನೋಟಿಸ್​​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಕುನ್​ ರಾಣಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಯ ಆರೋಪವೇನು?: ಆಗಸ್ಟ್​​ 7 ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, 1 ಲಕ್ಷದ 250 ನಕಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಶಾಮೀಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಸಮೇತ ದೂರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ದೂರು ನೀಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಗುರುತರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಈವರೆಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

