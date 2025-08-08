ಉದಯಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಉದಯಪುರ ಫೈಲ್ಸ್' ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದಯಪುರದ ಭುವನದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಾದ ಯಶ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉದಯಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಮಾಲ್ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು.
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಸನ : ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಖಾಲಿ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಈ ಆಸನವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪುತ್ರರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಂಡವು.
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಯಶ್ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯದ ಭರವಸೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. 28 ಜೂನ್ 2022 ರ ನೋವಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ: ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಘಟನೆಯ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು, ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಜನರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ, ಈ ನೋವು ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
