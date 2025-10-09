ಬರೋಬ್ಬರಿ 1000 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್!; ಬನ್ನಿ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯೋಣ!
ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
Published : October 9, 2025 at 5:15 PM IST
ಜುನಾಗಢ (ಗುಜರಾತ್): ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಮಧೇನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 7 ವರ್ಷದ ಎಮ್ಮೆಯೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು. ಕರುವು ಸುಮಾರು 32 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಡಾ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸುಮಾರು 700 ರಿಂದ 800 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ 7 ವರ್ಷದ ಈ ಎಮ್ಮೆ 1000 ಕೆಜಿ ತೂಕ ದಾಟಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಹವಾಗಿದೆ.
1000 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಎಮ್ಮೆ: ಕಾಮಧೇನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ, ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜಾನುವಾರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ.
ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಜುನಾಗಢ್, ಪೋರಬಂದರ್, ಅಮ್ರೇಲಿ, ಭಾವನಗರ, ರಾಜ್ಕೋಟ್, ಮೊರ್ಬಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅದರ ಗಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಎರಡು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಛೋಟಾ ಹಟಿನಾ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಣೆ, ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗ, ಬಾಲ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಚಾಂದನಿ ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 11 ರಿಂದ 14ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 14ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ರಿಂದ 2,500 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3,700 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇದಾಗಿದೆ.
ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮೇವು: ಜಾಫರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮೇವು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಒಣ ಮೇವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವು ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.
