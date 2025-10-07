ETV Bharat / bharat

10 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಒಪನ್​ ಆಗಿದೆ ಗಿರ್​ ಸಸಾನ್​ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್​: ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು!

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Gir Sasan Safari Park
ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜುನಾಗಢ, ಗುಜರಾತ್: ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ರಜೆಯ ನಂತರ ಸಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಗಿರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಸಾನ್ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಗಿರ್​​ ಸನಾನ್​ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Junagadh Gir Sasan Safari Park opened ten days before tourists are excited
10 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಒಪನ್​ ಆಗಿದೆ ಗಿರ್​ ಸಸಾನ್​ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ (ETV Bharat)

ಸಸಾನ್ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭ: ಗಿರ್ ಸಸಾನ್ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದು ಸಿಂಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗಿರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಸಿಂಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಸಾನ್ ಗಿರ್ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ.

Gir Sasan Safari Park
ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು! (ETV Bharat)

ಈ ವರ್ಷ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಮೊದಲೇ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಿರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡರು. ನಿಜವಾದ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Gir Sasan Safari Park
ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರು! (ETV Bharat)

ಗಿರ್​ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಗಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದರು. ಗಿರ್‌ನ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Gir Sasan Safari Park
10 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಒಪನ್​ ಆಗಿದೆ ಗಿರ್​ ಸಸಾನ್​ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ (ETV Bharat)

ಮುಂಬೈನಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮೀನಲ್ ಪಗಾರ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಿರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಜೋಡಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಹಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Gir Sasan Safari Park
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ರಜೆಯ ನಂತರ ಸಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಶೀತಲ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಫಾರಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.

Gir Sasan Safari Park
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ರಜೆಯ ನಂತರ ಸಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ (ETV Bharat)

ಭುವನೇಶ್ವರದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಭುವನೇಶ್ವರದ ದಲೈ ಕುಟುಂಬದ ಹದಿನೈದು ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಗಿರ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬವು ಮೊದಲು ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಗಿರ್​ ಸಿಂಹ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಿಯಲ್​ ಲಯನ್​ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮರೆಯಲಾರದ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

Gir Sasan Safari Park
ಗಿರ್ ಸಸಾನ್ ಸಫಾರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದು ಸಿಂಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ETV Bharat)

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್​ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ

ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 59 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೌಕರಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು​: ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಾಧಕಿಯರು

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

GIR SASAN SAFARI PARKTOURISTS ARE EXCITEDGIR LION PARKGIR SASAN SAFARI PARK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.