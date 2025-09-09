ಸಯಾಮಿ ಅವಳಿ ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?; ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿಎಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು!
ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಯಾಮಿಗಳಾದ ವೀಣಾ - ವಾಣಿ; ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣವಾದ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 9, 2025 at 7:42 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಯಾಮಿಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಈಗ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಯಾಮಿ ಅವಳಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶಿಶು ವಿಹಾರ್ಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಯಾಮಿ ಜೋಡಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಜಿಎಂ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ವೀಣಾ - ವಾಣಿಗೆ ಪದವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸಿ, ಇವರ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಋಣಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವೀಣಾ- ವಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ: ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಈ ಸಯಾಮಿ ಜೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಓದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು: ಶಿಶು ವಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನಂತೆ ಸಫಿಯಾ ಮೇಡಂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಾವು ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಈ ಅವಳಿ ಸಯಾಮಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ.
ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವೀಣಾ - ವಾಣಿ ಎಂಬ ಅವಿಭಜಿತ ಅವಳಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2002 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 19 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಬಾಲಸಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರು ಮೆಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಂತಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಬೀರಿಶೆಟ್ಟಿಗುಡೆಮ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಜೋಡಿ ಸಿಎಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ನೀಡದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಊರು ಸುತ್ತಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್