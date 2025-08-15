ಝಾನ್ಸಿ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವೀರ ವನಿತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸಿಂಹಿಣಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಿದವರ ಪೈಕಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರೇ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ 200 ಪಠಾಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ರಾಣಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 200 ಪಠಾಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು: ದಂಗೆಯ ವೇಳೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ 200 ಪಠಾಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಗನ್ನರ್ ಗೌಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಖುದಾ ಬಕ್ಷ ಬಷರತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ನವಾಬ್ ಅಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಹಳೆ ಊದಿದ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ, 13 ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
1828ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜನನ: ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹರ್ಗೋವಿಂದ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ (ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ) 1828ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರೋಪಂತ್ ತಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಮನು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಮೊರೋಪಂತ್ ತಾಂಬೆ ಮರಾಠಿಗ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಜಿರಾವ್ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮನು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ, ಮೊರೋಪಂತ್ ಮನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಥೂರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜಿರಾವ್ II ಮನುವಿಗೆ ಚಾಬಿಲಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಛಬಿಲಿ ಕತ್ತಿವರಸೆ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು.
1842ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹ: ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಛಬಿಲಿ ಜಾತಕವು ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು. 1842 ರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಛಬಿಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಛಬಿಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1951ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೇ ಮಗು ಮೃಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜಮನೆತನ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು.
1853ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಈ ವೇಳೆ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದರು. 1853 ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನಂತರ ಝಾನ್ಸಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದತ್ತುಪುತ್ರನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಝಾನ್ಸಿಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಣಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಣಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ರಾಣಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೋಪಗೊಂಡರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹರ್ಗೋವಿಂದ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
200 ಪಠಾಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ಈ ವೇಳೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 200 ಪಠಾಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 1857ರ ಜೂನ್ 18ರಂದು ನಡೆದ ಝಾನ್ಸಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠಾಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಚಿರ್ಗಾಂವ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ರಾಣಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ತಲುಪಿದಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ: ಇದರ ನಂತರ, ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಹುಗ್ರೋಸ್ ಕೂಡ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ತಲುಪಿದರು. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕಮಾಂಡರ್ ಹುಗ್ರೋಸ್ನ ಗುಂಡಿನಿಂದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ನಂತರ ಪಠಾಣ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ನವಾಬ್ ಅಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಲಕ್ದಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
