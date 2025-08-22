ಜೈಪುರ,ರಾಜಸ್ಥಾನ: ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಡೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಳೆ ಬರಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೋತ್ಕಾ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೋತ್ಕಾಗಳನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಜರಿದರೂ ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಝಾಲಾವರ್ನ ಗಂಗಾಧರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ತೋತ್ಕಾ ಆಚರಣೆಯು ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ತಿನ್ನಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕತ್ತೆಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅರ್ಪಣೆ: ಈ ಬಾರಿ ಝಾಲಾವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಧರ್ ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಳೆ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಸುತ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ದಿಲೀಪ್ ಮೋರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಆಚರಣೆ ಬಳಿಕ ವರುಣ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ.
ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ತೋತ್ಕಾ ಆಚರಣೆ: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಜಯ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೋತ್ಕಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಳೆಯ ದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಇವರು.
ಗಂಗಧರ್ನ ನಿವಾಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಮೋರಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ತೋತ್ಕಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 45 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ದಿಲೀಪ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 61 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ: ಆಚರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಗಧರ್ ಮತ್ತು ಚೌಮಹಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 51 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ರಶೀದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30 ರವರೆಗೆ 10 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜಲಾವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 834 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗಂಗಧರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 476 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ: ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜುಗ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ, ಉದಯಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆನೇರಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೂಜಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ವರುಣನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಣಾ ಫತೇ ಸಿಂಗ್ರಂತಹ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸಹ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಬತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇವಾರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಬ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆ: ಮೇವಾರ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗೋಗುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಡಂಗ್ರಿ ರಾಬ್ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ರಾಬ್ಗಳನ್ನು (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯ) ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಜನರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಕಾ ಗುಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬನ್ಸ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಬನ್ಸ್ವಾರಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಳೆಗೆ ಧಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪುರುಷರಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ಕತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಗೆರ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಗೋತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ: ಜೈಪುರ-ಆಗ್ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಳೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರನು ತಂಪಾಗಿ ಮಳೆ ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಪಂಡಿತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಚರಣೆಯು ಒಂಬತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಾಮದೇವನ ಪೂಜೆ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಮದೇವನನ್ನು ಮಳೆಯ ದೇವರಾಗಿಯೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಯಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಲ್-ಬತಿ ಮಾಡುವುದು. ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
