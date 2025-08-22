ETV Bharat / bharat

ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ.. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ; ಕತ್ತೆಗೆ ಜಾಮೂನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಳೆ ಬರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ! - LOCALS FEED GULAB JAMUN TO DONKEY

ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವರುಣಾಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 12:09 PM IST

4 Min Read

ಜೈಪುರ,ರಾಜಸ್ಥಾನ: ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಡೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಳೆ ಬರಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೋತ್ಕಾ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೋತ್ಕಾಗಳನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಜರಿದರೂ ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಝಾಲಾವರ್​​ನ ಗಂಗಾಧರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ತೋತ್ಕಾ ಆಚರಣೆಯು ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಬ್​ ಜಾಮೂನು ತಿನ್ನಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕತ್ತೆಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅರ್ಪಣೆ: ಈ ಬಾರಿ ಝಾಲಾವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಧರ್ ತಹಸಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಳೆ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿಮ ಗುಲಾಬ್​ ಜಾಮೂನು​ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಸುತ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ದಿಲೀಪ್​ ಮೋರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಆಚರಣೆ ಬಳಿಕ ವರುಣ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ.

ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ತೋತ್ಕಾ ಆಚರಣೆ: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಜಯ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೋತ್ಕಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಳೆಯ ದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಇವರು.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಗಂಗಧರ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಮೋರಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ತೋತ್ಕಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 45 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ದಿಲೀಪ್​ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 61 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ: ಆಚರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಗಧರ್ ಮತ್ತು ಚೌಮಹಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 51 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ರಶೀದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30 ರವರೆಗೆ 10 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜಲಾವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 834 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗಂಗಧರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 476 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ: ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜುಗ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ, ಉದಯಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆನೇರಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೂಜಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ವರುಣನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಣಾ ಫತೇ ಸಿಂಗ್‌ರಂತಹ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸಹ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಬತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇವಾರ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಬ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆ: ಮೇವಾರ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗೋಗುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಡಂಗ್ರಿ ರಾಬ್ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ರಾಬ್​​ಗಳನ್ನು (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯ) ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಜನರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಕಾ ಗುಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಬನ್ಸ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಬನ್ಸ್ವಾರಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಳೆಗೆ ಧಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪುರುಷರಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ಕತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಗೆರ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗೋತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ: ಜೈಪುರ-ಆಗ್ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಳೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರನು ತಂಪಾಗಿ ಮಳೆ ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಪಂಡಿತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಚರಣೆಯು ಒಂಬತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಾಮದೇವನ ಪೂಜೆ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಮದೇವನನ್ನು ಮಳೆಯ ದೇವರಾಗಿಯೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಯಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಲ್-ಬತಿ ಮಾಡುವುದು. ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ: ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ!.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಸ್ಟೋರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ.. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಜೈಪುರ,ರಾಜಸ್ಥಾನ: ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಡೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಳೆ ಬರಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೋತ್ಕಾ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೋತ್ಕಾಗಳನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಜರಿದರೂ ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಝಾಲಾವರ್​​ನ ಗಂಗಾಧರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ತೋತ್ಕಾ ಆಚರಣೆಯು ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಬ್​ ಜಾಮೂನು ತಿನ್ನಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕತ್ತೆಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅರ್ಪಣೆ: ಈ ಬಾರಿ ಝಾಲಾವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಧರ್ ತಹಸಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಳೆ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿಮ ಗುಲಾಬ್​ ಜಾಮೂನು​ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಸುತ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ದಿಲೀಪ್​ ಮೋರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಆಚರಣೆ ಬಳಿಕ ವರುಣ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ.

ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ತೋತ್ಕಾ ಆಚರಣೆ: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಜಯ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೋತ್ಕಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಳೆಯ ದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಇವರು.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಗಂಗಧರ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಮೋರಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ತೋತ್ಕಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 45 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ದಿಲೀಪ್​ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 61 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ: ಆಚರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಗಧರ್ ಮತ್ತು ಚೌಮಹಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 51 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ರಶೀದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30 ರವರೆಗೆ 10 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜಲಾವರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 834 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗಂಗಧರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 476 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ: ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜುಗ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ, ಉದಯಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆನೇರಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೂಜಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ವರುಣನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಣಾ ಫತೇ ಸಿಂಗ್‌ರಂತಹ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸಹ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಬತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇವಾರ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಬ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆ: ಮೇವಾರ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗೋಗುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಡಂಗ್ರಿ ರಾಬ್ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ರಾಬ್​​ಗಳನ್ನು (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯ) ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಜನರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾರ ಕಾ ಗುಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಬನ್ಸ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಬನ್ಸ್ವಾರಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಳೆಗೆ ಧಾಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪುರುಷರಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ಕತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಗೆರ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗೋತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ: ಜೈಪುರ-ಆಗ್ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋತ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಳೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

jhalawar-locals-unique-tricks-believing-to-have-good-monsoon
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪರ್ಜನ್ಯ ಯಜ್ಞವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂದ್ರನು ತಂಪಾಗಿ ಮಳೆ ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಪಂಡಿತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಚರಣೆಯು ಒಂಬತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಾಮದೇವನ ಪೂಜೆ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಮದೇವನನ್ನು ಮಳೆಯ ದೇವರಾಗಿಯೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಯಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಲ್-ಬತಿ ಮಾಡುವುದು. ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ: ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ!.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಸ್ಟೋರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ.. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIQUE TRICKS FOR RAINUNIQUE TRADITION FOR RAINTRICKS FOR GOOD RAINLOCALS FEED GULAB JAMUN TO DONKEY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.