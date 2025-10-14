ETV Bharat / bharat

₹15 ಕೋಟಿಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆ; ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ

ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇತರೆ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದಿಢೀರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
ಜೋದ್ಫುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ​): ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಇತರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿನ ಸದರ್​ ಬಜಾರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಕು ಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್​ ಆಫ್​ ಆಗಿದೆ. ವರ್ತಕರೆಲ್ಲ ಸದಾರ್​ ಬಜಾರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಶಬ್ಬಿರ್​ ಅಲಿ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿರುವ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್​ಐ ಕಲು ಸಿಂಗ್​, "ವರ್ತಕರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ಬಿರ್​​ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಶಬ್ಬೀರ್​ ಕೆಲವು ವರ್ತಕರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆದು ಇದೀಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವರ್ತಕರು ಶಾಸಕ ಅತುಲ್​ ಭನ್ಸಾಲಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೋಸಗಾರನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಶಬ್ಬೀರ್​ ಬಿಕಾನೇರ್ ನ​ ನಿವಾಸಿ. ಗೋಡಾ ಚೌಕ್​ನ ಬಿಷ್ಟಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಶಬ್ಬೀರ್​ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಂತೇರಸ್​ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಶಬ್ಬೀರ್​ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್​ ಕೂಡ ಸ್ವೀಚ್​ ಆಫ್​ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಮನೀಶ್​ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೂರುದಾರ ಕೈಲಾಶ್​ ಜೈನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 8ರಂದು ಶಬ್ಬೀರ್​ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 79,15,940 ರೂ ಚೆಕ್​ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚೆಕ್​ ಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಶಬ್ಬೀರ್ ಜಗದಂಬಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಅಶೋಕ್‌ ಅವರಿಂದ 550 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 10 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಹೀರಾಲಾಲ್‌ ಅವರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಶಿವಂ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ನಿಂದ 700 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಆರ್‌.ಕೆ.ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ನ ಮೋಹಿತ್ ಸೋನಿ ಅವರಿಂದ 9,35,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಕೆ.ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ನ ಭೂಪತಿ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಂದ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

