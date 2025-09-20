ETV Bharat / bharat

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಪಿಒಕೆ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಪಿಕೆಯತ್ತ ನೆಲೆಯೂರಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

jem-hizbul-mujahideen-shifting-bases-to-khyber-pakhtunkhwa-from-pok-following-op-sindoor-sources
ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 20, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಾದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ (ಹೆಚ್‌ಎಂ) ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾಕ್​ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಖೈಬರ್​ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ (ಕೆಪಿಕೆ) ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತವು ಕೈಗೊಂಡ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಭಾರತದ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್​ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಉಗ್ರರು ಅಫ್ಘಾನ್​ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖೈಬರ್​ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೇ 7ರಂದು ಭಾರತವು ಪಾಕ್​ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬಹವಾಲ್ಪುರ್, ಮುರಿಡ್ಕೆ, ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತುಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 10ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನೇರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಇಎಂ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಇ-ಇಸ್ಲಾಂನಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕೆಪಿಕೆಯ ಮನ್ಸೆಹ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರ್ಹಿ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೆಇಎಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೆಇಎಂ ಮತ್ತು ಜೆಯುಐ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಘಟಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿರಿಯ ಜೆಇಎಂ ನಾಯಕ ಮುಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮಸೂದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಬು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಜೆಇಎಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈತ ಕೂಡ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿವೆ': ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಅಸಮಾಧಾನ

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK TERROR RELOCATETERROR SHIFTING BASES TO KPKTERROR SHIFTING BASES FROM POKKHYBER PAKHTUNKHWAPAK TERROR RELOCATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

Video: ಶ್ರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​ - ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್​, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ ಭಾರತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.