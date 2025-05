ETV Bharat / bharat

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ: ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್​ ಅಜರ್​ ಕುಟುಂಬದ 10 ಮಂದಿ, ನಾಲ್ವರು ಆಪ್ತರ ಸಾವು - INDIAN ARMY

ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್​ ಅಜರ್ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 7, 2025 at 5:34 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 6:11 PM IST 2 Min Read

ಲಾಹೋರ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್​ ಅಜರ್​ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕುಟುಂಬದ 10 ಮಂದಿ, ನಾಲ್ವರು ಆಪ್ತರು ಸೇರಿ 14 ಮಂದಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹವಾಲ್​​ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯೂ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಧ್ವಂಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಉಗ್ರನ ಕುಟುಂಬದ 10 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರನ ಅಕ್ಕ, ಭಾವ, ಸೋದರಳಿಯ, ಆತನ ಪತ್ನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಜರ್‌ನ ಆಪ್ತ ಸಹಚರ, ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆಪ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಇಎಂ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನೆಲಸಮ​: ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮದ್​ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯೂ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹಾವಪ್​​ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮರ್ಕಜ್ ಸುಭಾನ್ ಅಲ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಸೂದ್ ಇದನ್ನೇ ತನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜೈಶ್ ಸಂಘಟನೆಯ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮುಫ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಅಸ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಅಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮನೆಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 100 ಕಿ.ಮೀ ಗಡಿ ದಾಟಿ ದಾಳಿ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಳೆಗರೆದಿತ್ತು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್‌ನಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಅನೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಡೇವಿಡ್ ಹೆಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರವೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಕ್​ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಮಸೂದ್​ ಅಜರ್​ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?: ಮಸೂದ್ ಅಜರ್​ ಜೈಶ್​ ಎ ಮೊಹಮದ್​ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಈತ 2001, ಡಿಸೆಂಬರ್​ 13 ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆತನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು 1994 ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್​ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ 5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಜೆಇಎಂ ಸಂಘಟನೆಯು ಹಲವು ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. 1995 ರಲ್ಲಿ 10 ವಿದೇಶಿಗರ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಸೂದ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 1999 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಂದಹಾರ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಹರಣದಲ್ಲಿ 155 ಜನರ ಬದಲಿಗೆ ಉಗ್ರ ಅಜರ್​​ನನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆತ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಆತನ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 25 ನಿಮಿಷ, 24 ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ, 9 ಉಗ್ರ ಕೋಟೆಗಳು ಧ್ವಂಸ​: ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ದೃಶ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ

Last Updated : May 7, 2025 at 6:11 PM IST