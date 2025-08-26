ETV Bharat / bharat

JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ 2025: 360ಕ್ಕೆ 92 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, 80 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು IIT ಸೀಟು!

ಜೆಐಸಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 92 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

JEE ADVANCED 2025
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 6:07 PM IST

ಕೋಟ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಐಐಟಿ) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ (ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ 2025) ನಡೆಸುವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ (ಜೆಐಸಿ) ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 92 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್​ನಲ್ಲಿ 80 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ.25.55 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಶೇ.22.22 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 360 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 78 ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಶೇ.24.67 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿ ಸೀಟು ಪಡೆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಶೇ.21.67 ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 78 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇವಲ ಶೇ.20.55 ಅಂಕ ಅಂದರೆ 74 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸೀಟು ಪಡೆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೇ.18.33 ಅಂದರೆ 66 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್‌ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್‌ಆಫ್ 74 ಅಂಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜೆಒಎಸ್​ಎಸ್​ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 92 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು 80 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಅಂಕ ಪಡೆವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಟು ದೊರೆತಿವೆ. ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಗೆ 66 ಕಟ್‌ಆಫ್ ಅಂಕಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 74 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 66 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು.

ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 37 ಅಂಕ ಪಡೆದವರನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೆಒಎಸ್​ಎಸ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 46 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 41 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 37 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಿಂತ 28 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶ: ದೇಶದ 23 ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 18,160 ಸೀಟುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 18,188 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 28 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಐವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಖರಗ್‌ಪುರ ತಲಾ ನಾಲ್ವರಿಗೆ, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್, ರೂರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಧನ್‌ಬಾದ್ ತಲಾ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಭಿಲಾಯಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ತಲಾ ಓರ್ವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿವೆ. ಐಐಟಿ ಬಿಹೆಚ್‌ಯು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರಾದ ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

