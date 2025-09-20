ETV Bharat / bharat

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಸೇನೆ - ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​; ಓರ್ವ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ

ಉಧಂಪುರ ಮತ್ತು ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್​ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 9:35 AM IST

ಜಮ್ಮು: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರ ಮತ್ತು ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ (SOG) ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯೋಜ್​ ಧಾರ್​ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಸದ್ಯ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. SOG, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿವೆ" ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಐಜಿಪಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್​ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಟ್​ ನೈಟ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸೇನೆಯ ವೈಟ್​ ನೈಟ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಟ್​ ನೈಟ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರು​ವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ತಾಣ ದೋಡಾ- ಉಧಮ್​ಪುರ ಗಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇನೆ: ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಶಮೀರದ ಪೂಂಚ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಕೆ-ಮಾದರಿಯ ರೈಫಲ್, ನಾಲ್ಕು ಎಕೆ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್​ಗಳು, 20 ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುದ್ಧೋಚಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈಟ್​ ನೈಟ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಹತ್ಯೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಜೂನ್ 26ರಂದು ದುಡು-ಬಸಂತ್‌ಗಢ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದ. ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹೈದರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ನ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಈತ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು, ಬಸಂತ್‌ಗಢ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಸೇನೆ: ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

