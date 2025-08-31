ETV Bharat / bharat

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಪೂಂಚ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬಂಧನ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶಕ್ಕೆ - TERRORISTS ARRESTED

ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಅಸಾಲ್ಟ್​ ರೈಫಲ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

File photo of security forces
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ಜಮ್ಮು: ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂಂಚ್​ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಮಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖ್​ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರ ಅಹ್ಮದ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅಜಮಾಬಾದ್​ನ ತಾರಿಕ್​ ಶೇಖ್​ ಮತ್ತು ಚೇಂಬರ್​ ಗ್ರಾಮದ ರಿಯಾಜ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಅವರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಎರಡು ಅಸಾಲ್ಟ್​ ರೈಫಲ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ, ಜಲಿಯನ್​ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖ್​ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ- ಉಗ್ರರ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರರ ನಡುವಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಬೇಟೆ ಆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ಸ್​ ನಾಯಕ್​ ಪ್ರೀತ್​ಪಾಲ್​ ಸಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ಸಿಪಾಯಿ ಹರ್ಮಿಂದರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು.

ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರದಿಂದ ಬಂದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್​ 1 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಸತತವಾಗಿ 10ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಜ್ಬುಲ್​ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಮೀನ್​ ಭಟ್​ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಜಹಾಂಗೀರ್​ ಸರೂರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಉಗ್ರರು ಅವಿತಿರುವ ಶಂಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ​

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಡ್ರೋನ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಡಗಿರುವ ಉಗ್ರರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್​ ಟಾರ್ಚರ್​ ಪ್ರಕರಣ; 6 ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

