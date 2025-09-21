ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಶೋದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಬಡಗಿ
ಜನಪ್ರಿಯ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಬಡಗಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2025 at 5:11 PM IST
ಜಲಂಧರ್(ಪಂಜಾಬ್): ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಹೆಸರಾಂತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಶೋ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಕೇಳಿರದವರಿಲ್ಲ. ಈ ಶೋ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಚಿಂದರ್ ಪಾಲ್. ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಂಧರ್ ನ ಹುಸೈನ್ ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ.
ಚಂದರ್ ಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಂಡವರು. ಆದರೆ, ಜ್ಞಾನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಬದುಕಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ಇದೀಗ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಶೋ ದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರದ್ದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಬದುಕೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿಯಂತಹ ಶೋಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20. ನೀವು ಶೋಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಡ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಸಂಚಲನವಾಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ನಾನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ನಾನು ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಬಿಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೇಳದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಶೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯುಶಿ ಮೇಡಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಮೇಡಂ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ (ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್). ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಎಂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಶೋಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಸಾಧಿಸಬಹುದು" ಎಂಬುದು ಚಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಂದೇಶ.
ಶೋದಲ್ಲಿ ಚಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಪಾಲ್ ಆಟದ ವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
7.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂದರ್ಪಾಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 12.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಬಳಸಿದರು. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಬಳಸದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಚಿಂದರ್ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಡಗಿಯೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಯಿತು.
