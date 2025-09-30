ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ: 350 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ರಥ!
ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನುನ್ಹೈ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 30, 2025 at 3:14 PM IST
ಜಬಲ್ಪುರ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ನುನ್ಹೈ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ರಥವು 350 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ 157 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದೇಶವು ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಇತಿಹಾಸವು 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು. ಸರಾಫಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿನೀತ್ ಸೋನಿ ನುನ್ಹೈ ದುರ್ಗಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಮೊದಲು 1867 ರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ 157 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಬಲ್ಪುರದ ಸರಾಫಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರಾಫ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನುನ್ಹೈನಲ್ಲಿದೆ. ಇವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಎರಡನ್ನೂ ನಾಗರ್ ಸೇಥಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದುರ್ಗಾ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬುಂದೇಲಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿ: "ದುರ್ಗಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನುನ್ಹೈ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹದ ರೂಪ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುಂದೇಲಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನೀತ್ ಸೋನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ: ಮಾತೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ 1 ಕೆ.ಜಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿನೀತ್ ಸೋನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಬುಂದೇಲಿ ಶೈಲಿಯ ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಈಗ ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ತೊಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಥ: ನುನ್ಹೈ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಬಳಸುವ ರಥದ ಬೆಲೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದನ್ನು 350 ಕೆ.ಜೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ರಥದ ಬೆಲೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ರಥವನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭದ್ರತೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು: ಈ ಪೆಂಡಲ್ನ ಸ್ಥಳವು ಸರಾಫಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತೆಯ ಪೆಂಡಲ್ನ ಭಧ್ರತೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಸರಾಫಾ ಬಜಾರ್ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವರು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಾದ ರಜನಿ ರಜಪೂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಮಾತೃ ದೇವತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದಾಯವು ತುಂಬಾ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತೃ ದೇವತೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನೀತ್ ಸೋನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
