ಶ್ರೀನಗರ: ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವೈಭವೀಕರಣದ ಆರೋಪದಡಿ ಲೇಖಕರಾದ ಮೌಲಾನಾ ಮೌದಾಡಿ, ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್, ಎ.ಜಿ.ನೂರಾನಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಕೋಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ದೇವದಾಸ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 25 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಸರಣ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವದ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಲಿಪಶುತ್ವ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿರೂಪ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವೈಭವೀಕರಣ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ದೂಷಣೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದ, ಪರಕೀಯತೆಯ ಪ್ರಚಾರ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತ 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 98ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದ 25 ಪುಸ್ತಕಗಳು 'ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 152, 196 ಮತ್ತು 197ರ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಜಮಾತ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೌಲಾನಾ ಮೌದಾದಿ ಅವರ 'ಅಲ್ ಜಿಹಾದುಲ್ ಫಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ', ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೇಖಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಸ್ನೆಡೆನ್ ಅವರ 'ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್', ಡೇವಿಡ್ ದೇವದಾಸ್ ಅವರ 'ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ (ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕಾಸಿಮಿರ್)', ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಕೋಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ 'ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ (ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧ)' ಎ.ಜಿ.ನೂರಾನಿಯ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ (1947-2012)' ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಬರೆದ 'ಆಜಾದಿ' ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಚಿಂತನೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ - RAHUL GANDHI SLAMS BJP