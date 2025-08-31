ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. 2020 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 20 ವೀರ ಯೋಧರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಚೀನಾದ ಈ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬದಲು, 2020 ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ (ಕುಖ್ಯಾತ) ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
Prime Minister Modi’s meeting with Xi Jinping today must be evaluated in the following context -— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 31, 2025
In June 2020, Chinese aggression in the Galway Valley cost 20 of our bravest of brave jawans to sacrifice their lives. Yet, rather than identify the Chinese aggression, on June 19,… pic.twitter.com/IB8OjFmyse
"ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಲಡಾಖ್ನ ಚೀನಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
"2025 ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಸೇನೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
"ಯಾರ್ಲುಂಗ್ ತ್ಸಾಂಗ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಬೃಹತ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದುಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ 'ಡಂಪಿಂಗ್' ನಮ್ಮ MSME ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೀನಾ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದುದಾರರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತ ಬದ್ಧ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (SCO) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
