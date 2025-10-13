ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಆರ್​ಜೆಡಿಗೆ ಆಘಾತ: ಲಾಲು, ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ನಿಗದಿ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್​ಜೆಡಿಯ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಐಆರ್​ಸಿಟಿಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಆರ್​ಜೆಡಿಗೆ ಆಘಾತ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಆರ್​ಜೆಡಿಗೆ ಆಘಾತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವೇರಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, ಪತ್ನಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ತೇಜ್ವಸಿ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 420 (ವಂಚನೆ) ಮತ್ತು 120 ಬಿ (ವಂಚನೆ) ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಜೊತೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ 2004 ಮತ್ತು 2009 ರ ನಡುವೆ ಈ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಲಾಲು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC)ವು ಪುರಿ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ BNR ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಜಾತಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ದೂರಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ (IPC ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 120B) ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತಮ್ಮ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ "ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ"ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ ಜೆಡಿ ದೂರಿದೆ.

"ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ", ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ (ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ)ವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಎನ್​ಡಿಎ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಿಮ; ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಯುಗೆ ತಲಾ 101 ಕ್ಷೇತ್ರ

IRCTC HOTEL SCAMLALU PRASAD YADAVBIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025ಆರ್​ಜೆಡಿಗೆ ಆಘಾತIRCTC HOTEL SCAM

