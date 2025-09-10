ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇಕಪ್ ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?
ಮೇಕಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಕಡಿಮೆ ದರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾ? ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 10, 2025 at 5:54 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ, ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟಿ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೇಕಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳು, ಮಸ್ಕರಾಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ಸೀಲರ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮೇಕಪ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೌದು.
ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?: ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇಕಪ್ ದಿನ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಶಿಮ್ಲಾದ ಚರ್ಮ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೇಕಪ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಇಂದು ಮೇಕಪ್ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದವರಿಂದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜನರು ಗ್ಲಾಮರ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದದೇ, ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಜನರು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯದೇ ಮಲಗಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳೇನು?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಜನರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಇದು ದದ್ದುಗಳು, ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ, ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ.
ಧಾಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಳು. ಮೇಕಪ್ ಬಳಸಿದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕಣ್ಣು, ಮುಖವೆಲ್ಲ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಭಯಗೊಂಡ ಯುವತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ಹೊಸ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಮನ್ನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೇಕಪ್ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು. ಆದರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಮನ್ನ ಬಳಕೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್:
- ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದಂತಹ ಕಾಮೆಡೋಜೆನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.
- ಚರ್ಮರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
- ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಶುಷ್ಕ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.
- ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಇದು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಮೇಕಪ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೇಕಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜನರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉರಿಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ 'ಮೇಕಪ್ ಮುಕ್ತ ದಿನ' ನೀಡಿ. ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಲರ್ಜಿ, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸುಗಂಧ ರಹಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಚರ್ಮರೋಗವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಪೋಲಾರ್ಜನಿಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು Expiry Date ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಜನರು ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ Expiry date ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಹದಿಹರೆಯದವರ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅತಿಯಾದ ಮೇಕಪ್ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಿಬಿ/ಸಿಸಿ ಕ್ರೀಮ್, ಲೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಿಂಟೆಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಸಾಕು. ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್: ಮೇಕಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೇಕಪ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇಕಪ್ ದಿನದಂದು, "ಮೇಕಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾ. ನೇಹಾ ಸೂದ್.
