ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಗಳ ದಿನ: ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯಾಗಿರುವ ನೂಪುರ್: 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ

ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಗಳ ದಿನ: ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರುವ 18 ವರ್ಷದ ನೂಪುರ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೂಪುರ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Nupur Bhardwaj speaking to the deaf in sign language
ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವುಡರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 1:54 PM IST

ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಕಿವುಡರು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಅನುಭವ ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬದ್ಧರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ನೂಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂಪುರ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Nupur-bhardwaj
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)

ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ನೂಪರ್ : 18 ವರ್ಷದ ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವುಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅನುವಾದಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

nupur-bhardwaj
ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮನೋಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಿವುಡರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯಿಂದ ಮೂಲ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಕಿವುಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೇರಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೂಪುರ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಅನುವಾದಕಿಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Nupur Bhardwaj
ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)

ಕಿವುಡರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ : ನೂಪುರ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂಪುರ್ 12ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಬಿಎ -ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2016 ರನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

nupur-bhardwaj
ಕಿವುಡರ ಸಹಾಯಕಿ ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ETV Bharat)

ನೂಪುರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನವಾದ ISLRTC (ಭಾರತೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ)ಯ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCI ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (RRRI) ಯಿಂದ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ : ಕಿವುಡ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ನೂಪುರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೂರುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೂಪುರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿವುಡ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಕಿವುಡರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಿವುಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ದಿನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ : ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನೂಪುರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ವಂಚಿತ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಿವುಡರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದು ನೂಪುರ್ ಅವರ ಮನದಾಳವಾಗಿದೆ.

ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸಂಕೇತ ಭಾಷಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಮುದಾಯವು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಅರ್ಹವಾದ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಕಿವುಡ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದಕರ ಕೊರತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೂಪುರ್ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂವಾದ ಕನೆಕ್ಟ್‌ನಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

