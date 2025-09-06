ETV Bharat / bharat

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಣಹದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ದಿನ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಣಹದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ, ರಣಹದ್ದುಗಳ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

VULTURE AWARENESS DAY
ರಣಹದ್ದು (ETV Bharat)
ಕಾಜಿರಂಗ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಣಹದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಣಹದ್ದುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಣಹದ್ದುಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ, ಕೊಳಕು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪರಸರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇದೀಗ ವೇಗವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಣಹದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಹೊರಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಬರುವಾ ಅವರು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vulture Awareness Day
ರಣಹದ್ದುಗಳ ಹಿಂಡು (ETV Bharat)

ರಣಹದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಚಿನ್ ರಾನಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆರು ರಣಹದ್ದು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಓರಿಯಂಟಲ್ ವೈಟ್ ಬೇಕ್ಡ್ ವಲ್ಚರ್​, ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಬಿಲ್ ವಲ್ಚರ್​ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ವಲ್ಚರ್​ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗ್ರಿಫನ್, ಚಿನೋರಿಯಸ್ ವಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಯುರೇಷಿಯನ್ ವಲ್ಚರ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದದ ಸುಮಾರು 2,500 ರಣಹದ್ದುಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರೇತರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರಣ್ಯಕ್‌ನ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕ ದೀಪಂಕರ್ ಲಹ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮ್ಮರ್ಜಿಯರ್‌ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಭೇದದ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಣಹದ್ದುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ರಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ಸಾಂನಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40 ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Vulture Awareness Day
ರಣಹದ್ದುಗಳ ಹಿಂಡು (ETV Bharat)

ಡಿಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್​ನಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧ ಡಿಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್​ನಿಂದ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಔಷಧದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಾಣಿ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ರಣಹದ್ದುಗಳು ವಿಸ್ಸೆರಲ್ ಗೌಟ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಡಾ. ಬರುವಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಿಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಈಗ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ರಣಹದ್ದುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಡಾ. ಬರುವಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ:

ವಿಷ: ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಜನರು ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಪೂರಿತ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು: ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೂಡುಕಟ್ಟಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.

Vulture Awareness Day
ರಣಹದ್ದು (ETV Bharat)

ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತಗಳು: ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬರುವ ರಣಹದ್ದುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ರಣಹದ್ದುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡುತ್ತವೆ. "ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಬೊರುವಾ ಹೇಳಿದರು.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೊಟ್ಟೆ: ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಣಹದ್ದುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡುತ್ತವೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೆ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಹಿಂಡು ಅವಶೇಷವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು, ಈ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅವನತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಡಾ. ಬರುವಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಣಹದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾ. ಬರುವಾ ಅವರು, ರಣಹದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ರಣಹದ್ದುಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಉಳಿವಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

