ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮರಾಠವಾಡ, ರೈತರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ನಾಲ್ಕರ ಪೋರಿ: ಸಿಎಂ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಕಂಡಿರುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
Published : October 3, 2025 at 3:22 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ವರ್ದಾ ತಿಮಾಂಡೆಯೇ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಈ ಪೋರಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಆಟಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಿಎಂ ನಿಧಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ನಾಗ್ಪುರದದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದ ವರ್ದಾ ತಿಮಾಂಡೆ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಮರಾಠವಾಡ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಈ ಬಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಬೆಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ರೈತರ ಈ ನಷ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ವರ್ದಾಳ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಈ ಹಣ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆಯಾ ಎಂದು ಮಗು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಾಲಕಿಯ ಹೃದಯ ಕರೆಗಿದೆ.ತಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಾಲಕಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ವರ್ದಾ ತಿಮಾಂಡೆ ಉಳಿತಾಯದ 5,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಾಲಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಬಾಲಕಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಈ ನೆರವಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಮುಂದಾಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮರಾಠವಾಡ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಜನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಧಾ ತಾಲೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾತೂರಿನ ಔಸಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಲಾತೂರ್, ನಾಂದೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮರಾಠವಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಬೀಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಕಂಡಿದೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 31 ಲಕ್ಷ 64 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 2,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೆರವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ನಾಗರಿಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಈ ನೆರವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಚರಣ್ ವಾನ್ವೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಶಂಕರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 1 ಲಕ್ಷ 13 ಸಾವಿರ 724 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾ. ಹರಿವಂಶರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 1,11,111 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
