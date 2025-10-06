ETV Bharat / bharat

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಎರಡನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆಯಾದ ಆಂಡ್ರೋತ್​ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿತು.

INS ANDROTH
ಐಎನ್​ಎಸ್​ ಆಂಡ್ರೋತ್ (PIB)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 3:48 PM IST

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ನೌಕೆಯಾದ ಐಎನ್​ಎಸ್​ ಆಂಡ್ರೋತ್​ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿತು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ನೌಕಾ ಡಾಕ್​ ಯಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪೂರ್ವ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೆಂಧಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ನೌಕಾ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ.

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ನಡುಗಡ್ಡೆಯ ಹೆಸರು: ಆಂಡ್ರೋತ್,​ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ (ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​) ನಿರೋಧಕವಾದ ಈ ಹಡಗಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಐಎನ್ಎಸ್ ಅರ್ನಾಲಾದ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ನೌಕೆಗಳು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಜಲನೌಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಂಥ ನೌಕೆಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು?:

  • ಈ ನೌಕೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಿರೋಧಕ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಿರೋಧಕ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯಾದ ಆಂಡ್ರೋತ್​ ಅನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್‌ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್​​ಗಳು (GRSE) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೌಕೆಯು ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಆಧುನಿಕ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 77 ಮೀಟರ್​ ಉದ್ದದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯು 1500 ಟನ್​​ ಭಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಿನ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂವೇದಕಗಳು (ಸೆನ್ಸಾರ್​) ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್​​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಲಗಡಿಯ ರಕ್ಷಕ: ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಆಂಡ್ರೋತ್‌ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಡಗು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಗಡಿಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

