ರನ್‌ವೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗ: ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ - INDIGO TAIL STRIKE

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ರನ್‌ವೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read

ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಗೋಚರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನವು ಶನಿವಾರ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಿಂದ 'ಗೋ-ರೌಂಡ್' ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್‌ವೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೈಲಟ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋದ ಏರ್‌ಬಸ್ ಎ-321 (ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6E1060) ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೈಲೆಟ್​ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಭಾಗ ರನ್‌ವೇಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪೈಲಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಎ-321 ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗವು ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ರನ್​ವೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. "ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಬಸ್ A-321 ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ರನ್‌ವೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾರಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗತ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂದರೇನು?: ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞ ನಿತಿನ್ ಜಾಧವ್, ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

