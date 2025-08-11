ETV Bharat / bharat

ಈಗಲ್ಲ, 180 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಸಿಟಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು - NAUGAON INDIAS FIRST SMART CITY

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ನಗರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನಗರವೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.

NAUGAON INDIAS FIRST SMART CITY
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನೌಗಾಂವ್​​ ನಗರದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 8:08 PM IST

ಛತ್ತರ್​​​ಪುರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಒಂದು ನಗರವಿದೆ. ಅದು ಅದರ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಛತ್ತರ್​​ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೌಗಾಂವ್ ನಗರವು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಸಿಟಿ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ನಗರದ ನಕ್ಷೆಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ನೌಗಾಂವ್ ನಗರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನೌಗಾಂವ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಂತಿರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ನೌಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣವು ಛತ್ತರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 23 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ನೌಗಾಂವ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ
ನೌಗಾಂವ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ (ETV Bharat)

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ​ಸಿಟಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂದೇ ನೌಗಾಂವ್ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. 36 ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 36 ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಗುರುತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ನೌಗಾಂವ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅದರ 150 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು. ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಾಡಲು ಜನರು ದೂರದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ನೌಗಾಂವ್​​ಮನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, 180 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೌಗಾಂವ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಅಂದಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆ: ನೌಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ 36 ಮನೆಗಳು, 36 ಬಂಗಲೆಗಳು, ರಾಜರು ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ 36 ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಇವು ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಾಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ನೌಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಕಿಯರ ಹರಿಜನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಕಚೇರಿ ಈಗ ಟಿಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ಅರಣ್ಯ ಕಟ್ಟಡವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ: ನೌಗಾಂವ್‌ನ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸೋನಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಹೊಸಬರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೌಗಾಂವ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ದಿನೇಶ್ ಸೇನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೌಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. 1842 ರಿಂದ 1862 ರವರೆಗೆ, ನೌಗಾಂವ್ ಒಂದು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

