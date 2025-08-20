ETV Bharat / bharat

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ 392 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ: ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ - 392 TRAIN TRIPS FOR GANESH FESTIVAL

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

indian-railways-to-run-392-special-train-trips-for-ganesh-chaturthi
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 10:40 AM IST

1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 27ಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 392 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು 392 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 21ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10ರವರೆಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 392 ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಗಣೇಶನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೆಂಡಾಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿರವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 1893 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೇಲಾರ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂದಾನಗರಿ ಕಲಾವಿದನ ಕಮಾಲ್: ಇವರ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ‌ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ನವದೆಹಲಿ: ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 27ಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 392 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು 392 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 21ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10ರವರೆಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 392 ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಗಣೇಶನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೆಂಡಾಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿರವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 1893 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೇಲಾರ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂದಾನಗರಿ ಕಲಾವಿದನ ಕಮಾಲ್: ಇವರ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ‌ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

For All Latest Updates

TAGGED:

SPECIAL TRAIN FOR GANESH CHATURTHIINDIAN RAILWAYS TO RUN 392 TRAIN392 TRAIN FOR GANESH FESTIVALSPECIAL TRAIN FOR GANESH FESTIVAL392 TRAIN TRIPS FOR GANESH FESTIVAL

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ Exclusive: NISAR ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ!

ದಿನವೂ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

75 ಟನ್​, 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ರಾಕೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಕಾರ್ಯ!

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ: ಅ.15 ರಿಂದ ಶೇಷಾವತಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ಬೆಟ್ಟ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.