ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ:'ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್' ಅಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್​ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ - ROUND TRIP PACKAGE

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 'ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

Indian Railways Round Trip Package With 20 percent Discount On Return Fare
ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರೈಲು (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 3:47 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಬರುವ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛತ್ ಹಬ್ಬಗಳ ವೇಳೆ ನೀವು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಮಗಾಗಿ 'ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛತ್ ಪೂಜೆಯಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಪಸಾತಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ: ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಒಂದೇ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದೇ O-D (ಮೂಲ-ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ) ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗುಂಪು ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ವಾಪಸಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿ: ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ARP) ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಮತ್ತು 26 ರ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು:

  • ಈ ಬುಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ದರ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು (ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ರೈಲುಗಳು) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಪನ್‌ಗಳು, ವೋಚರ್‌ ಆಧಾರಿತ ಬುಕಿಂಗ್, ಪಾಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಟಿಒಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.
  • ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು - ಇಂಟರ್ನೆಟ್ (ಆನ್‌ಲೈನ್) ಬುಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್.
  • ಈ PNR ಗಳ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PRS) ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಆರ್‌ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2010 ರ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

