ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ NGOಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ (NGO) ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ 2025ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ.

ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒದಗಿಸಿದ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿವುದು.
ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒದಗಿಸಿದ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿವುದು. (ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ)
Published : August 31, 2025 at 6:02 PM IST

ಮನಿಲಾ: ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ 2025ರ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ: 'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ NGO ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

'ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಕ್ಷರತೆಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಕೌಶಲಗಳು, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ (RMAF) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2007ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ ಪದವೀಧರೆ ಸಫೀನಾ ಹುಸೇನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಅನಕ್ಷರತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲೆಂದೇ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಮೊದಲು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ-ಸಫೀನಾ ಹುಸೇನ್: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸಫೀನಾ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಜುಕೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ಈ ಗೌರವವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಜನಪ್ರೇರಿತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚಳವಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

67ನೇ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮನಿಲಾದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು: ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಹೊಂದಿರುವ ಪದಕ ಹಾಗು ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮಹನೀಯರು: ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ (1962), ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ (1965), ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ (1967), ಪತ್ರಕರ್ತ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (2019), ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ (2018), ರಾಜಕಾರಣಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ (2006), ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅರುಣಾ ರಾಯ್ (2000), ಮಾಜಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ (1994) ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರುಣ್ ಶೌರಿ (1982).

