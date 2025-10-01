ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 'ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ​' ಎಫೆಕ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತಾ?: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಹೇಳೋದೇನು?

ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಡೊನಾಲ್ಟ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ.

TRUMP TARIFF
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ನವದೆಹಲಿ: "ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿಬಾಸಿಶ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಟ್ರಂಪ್​, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್​ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದು ಭಾರತವೇ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಆದಾಯ ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 7 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿತರಕ ರಾಜೇಶ್ ಥಡಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಹುಬಲಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಈ ಸುಂಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

