ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ 'ಅಮೋಘ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಸೇನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಮಹಾಜನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಅಮೋಘ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಬಹು - ಡೊಮೇನ್ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
Published : September 20, 2025 at 8:34 PM IST
ಬಿಕಾನೆರ್/ಜೈಪುರ : ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಜನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ (MFFR)ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕಮಾಂಡ್ 'ಅಮೋಘ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಎಂಬ ಸಂಯೋಜಿತ ಫೈರ್ಪವರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಧವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಫೈರ್ಪವರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಬಹು - ಪ್ರದೇಶ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತ್ವರಿತ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎದುರಿಸಲು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು : 'ಅಮೋಘ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪದಾತಿ ದಳದ ಯುದ್ಧ ವಾಹನಗಳು, ದಾಳಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಫಿರಂಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕರ್ನಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಧವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಿನರ್ಜಿ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನಗಳು, ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ರಚನೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗುರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಚಿತ್ರ (COP)ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಈ ಯುದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೇನೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿ : 'ಅಮೋಘ್ ಫ್ಯೂರಿ'ಯು ಬಹು - ಡೊಮೇನ್ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಕ್ಷಮತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಎಂದು ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಬದಲಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು: DRONE ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ