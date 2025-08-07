Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದೇಟು? ರೈತರ ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - PM MODI ON FARMERS INTEREST

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

PM MODI ON FARMERS INTEREST
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (X@NarendraModi)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಅಭಯ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿತಕಾಯಲು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆರಲು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಂ.ಎಸ್.ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದೇಶದ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು, ಹೈನುಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಧಿಕ ಸುಂಕದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ತೆರಲು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದರು.

"ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ದೇಶವು ಎಂದಿಗೂ ಅವರ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ: "ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೂ, ಅದು ನನ್ನ ಹೊಣೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ನಮ್ಮವರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೈತರೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್​, ಪಿಎಂ ಫಸಲ್​ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಪಿಎಂ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪದ, ಪಿಎಂ ಧನ- ಧಾನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದರು.

"ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಗಳು ಕೇವಲ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರೈತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಾಸ್ತ್ರ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆ ತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಬೀಳಲಿದೆ.

ದಂಡದ ಸುಂಕ ಆಗಸ್ಟ್​ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್​ ತನ್ನ ತುಘಲಕ್​ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದೇಟು?: ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಲಿದೆ. ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಸೇಬು, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್‌ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ಬೀಳಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಲ್ಲ, ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಮೊಂಡಾಟ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಅಭಯ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿತಕಾಯಲು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆರಲು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಂ.ಎಸ್.ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದೇಶದ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು, ಹೈನುಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಧಿಕ ಸುಂಕದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ತೆರಲು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದರು.

"ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ದೇಶವು ಎಂದಿಗೂ ಅವರ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ: "ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೂ, ಅದು ನನ್ನ ಹೊಣೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ನಮ್ಮವರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೈತರೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್​, ಪಿಎಂ ಫಸಲ್​ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಪಿಎಂ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪದ, ಪಿಎಂ ಧನ- ಧಾನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದರು.

"ರೈತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಗಳು ಕೇವಲ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರೈತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಾಸ್ತ್ರ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆ ತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಬೀಳಲಿದೆ.

ದಂಡದ ಸುಂಕ ಆಗಸ್ಟ್​ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್​ ತನ್ನ ತುಘಲಕ್​ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕದೇಟು?: ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಲಿದೆ. ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಸೇಬು, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್‌ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ಬೀಳಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್​

ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಲ್ಲ, ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಮೊಂಡಾಟ

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP TARIFFMS SWAMINATHANUS INDIA TRADEಟ್ರಂಪ್​ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿPM MODI ON FARMERS INTEREST

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಮಾವುತರಿಗೆ ₹2.04 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಓದಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ: ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಿಂದ ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ?​: ಇಲ್ಲಿದೆ Fact Check

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.