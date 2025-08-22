ಪಲಮು(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (ಐಬಿಸಿಎ) ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಗಿರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೆಯನ್ಸ್ (ಬೆಕ್ಕಿನ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮೂಹ) ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಲಮು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿನ ಗಿರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಎಸ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೆಯನ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಕರಡಿ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಾಣಿ ಜಿಂಕೆ. ಹುಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಗತ್ಯ. ಹುಲಿಗಳ ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಜಿಂಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲೆಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಅರಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಾದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶದ 14 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ: ಬಂಡೀಪುರ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ; ರಾಜ್ಯದ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಘರ್ಜನೆ