MBBS ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ Good News: ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 75,000 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ: ನಡ್ಡಾ
ಜನೌಷಧ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಈಗಿರುವ 16,000 ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ 25,000 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2025 at 7:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 75,000 MBBS (ಯುಜಿ) ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘FICCI HEAL 2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 75,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯುಜಿ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 76,000 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (PG) ಸೀಟುಗಳಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ರಾಜಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಈಗಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಡ್ಡಾ, ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1000 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲು ಕೇವಲ 387 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 810 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು, ಯುಜಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು 51,000 ರಿಂದ 1,25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 62 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 70 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದರು.
ಜನೌಷಧ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 16,000 ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ 25,000 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಬಿನಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವು ಶೇಕಡಾ 62.6 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 39.4 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇ-ಸಂಜೀವಿನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ನಡ್ಡಾ, 2017 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 2.5 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಶೇಕಡಾ 1.8 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಈ ನಿಧಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ (ಆರೋಗ್ಯ) ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ.ಕೆ. ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್' ಎಂದರೆ 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ $30 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗಮನವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 71 ವರ್ಷದಿಂದ 85 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು 60 ವರ್ಷದಿಂದ 70-75 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಅಂಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಔಷಧದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಔಷಧದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12,–18 ರಿಂದ ಕೇವಲ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು FICCI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷ ವರ್ಧನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಯಾರೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
