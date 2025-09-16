ETV Bharat / bharat

ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ

ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

India-US Trade Talks To Resume In New Delhi Today After Renewed Diplomatic Push
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾಲೋಚಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಲಿಂಚ್ ತಂಡ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಬಾರ್ತ್ವಾಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು (ಎಫ್‌ಟಿಎ) ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಫ್​ಟಿಎ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಫ್​ಟಿಎಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಸುತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಈ ಮುಂಚೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 25 ರಿಂದ 29ರ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂದು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಛಾತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಕಳವಳದ ಕರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸುಂಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್​ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಸುಂಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 10ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೋಸ್ಟ್​ ಬಳಿಕ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಜನರ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ?.. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಪುನಾರಂಭ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಸಮರ ಮುಕ್ತಾಯ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರಂಪ್; ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA US TRADE TALKS 6TH ROUNDINDIA US BILATERAL TRADE DEALINDIA US TRADE TALKSFREE TRADE AGREEMENTSINDIA US TRADE TALKS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.