ಸುಧಾರಣೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧ?; ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಬಿರುಕು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, "ನಾನು ಸದಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾನು ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಂಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂಥ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ನಾವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು.

