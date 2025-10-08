ETV Bharat / bharat

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಾಗ್ರಾಮ್​ ವಾಯುನೆಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಯತ್ನ; ಪಾಕ್, ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಾಗ್ರಾಮ್​ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗು ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಾಗ್ರಾಮ್​ ವಾಯುನೆಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಯತ್ನ; ಪಾಕ್, ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 1:26 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬಾಗ್ರಾಮ್​ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು​ ತಾಲಿಬಾನ್​ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿವೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ​ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಫ್ತಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾಸ್ಕೋ ಫಾರ್ಮಾಟ್​​ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಗ್ರಾಮ್​ ವಾಯುನೆಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ರಾಮ್​ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾಗಿಯಾದ ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿವೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

