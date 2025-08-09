ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರಪೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐದು ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಇಡಬ್ಲ್ಯೂಅಂಡ್ ಸಿ (ವಾಯುಗಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್- 400 ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ವಾಯು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಮರ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಯು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ ಎಂ ಕತ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮೇ 7ರಂದು ಉಗ್ರರ ಅಡಗುತಾಣ ಗುರಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
'ಐದು ಫೈಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದೆ. ಅದು ಇಎಲ್ಐಎನ್ಟಿ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಎಇಡಬ್ಲ್ಯೂಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 300 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಯು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಗವಲ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ- ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹಾನಿಗೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವಾಗಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ 9 ಉಗ್ರರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಕೊಬಬಾದ್ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಎಂದರು.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸಿದ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಇದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ 400 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಎಸ್- 400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭೀಮ ಬಲ ಹೇಗಿದೆ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಎಸ್-400 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸುಳ್ಳು: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ