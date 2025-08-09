Essay Contest 2025

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ವೇಳೆ ಪಾಕ್​ನ 6 ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು; ವಾಯು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ - INDIA SHOT DOWN 6 PAK AIRCRAFT

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​ 400 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಗೇಮ್​ ಚೇಂಜರ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

India Shot Down 6 Pakistani Aircraft During Operation Sindoor, Says IAF Chief; Calls S-400 'Game Changer'
ಏರ್​ಚೀಫ್​​ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಅಮರ್​ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್​ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 3:27 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರಪೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ​ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐದು ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಇಡಬ್ಲ್ಯೂಅಂಡ್​ ಸಿ (ವಾಯುಗಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​- 400 ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಗೇಮ್​ ಚೇಂಜರ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ವಾಯು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್​ಚೀಫ್​​ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಅಮರ್​ ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಯು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್​ ಎಂ ಕತ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಏಪ್ರಿಲ್​ 22ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮೇ 7ರಂದು ಉಗ್ರರ ಅಡಗುತಾಣ ಗುರಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.

'ಐದು ಫೈಟರ್​ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದೆ. ಅದು ಇಎಲ್​ಐಎನ್​ಟಿ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಎಇಡಬ್ಲ್ಯೂಅಂಡ್​ ಸಿ ವಿಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 300 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏರ್​ ಫ್ಲೈಟ್​ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಯು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಗವಲ್ಪುರ್​ನಲ್ಲಿ ಜೈಶ್​-ಎ- ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹಾನಿಗೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವಾಗಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ 9 ಉಗ್ರರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭಾರತವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಕೊಬಬಾದ್​ ಏರ್​ಫೀಲ್ಡ್​​ಗೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್​ ಎಂದರು.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸಿದ ಏರ್​ ಚೀಫ್​ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಅವರು ಇದು ಗೇಮ್​ ಚೇಂಜರ್​ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎಸ್​ 400 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

