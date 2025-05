ETV Bharat / bharat

ಮೋದಿ ಅಂಕಲ್, ನೀವು ನನ್ನ ಹೀರೋ: ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಶಾಹಿ ಇಮಾಮ್ ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ - UNCLE MODI YOU ARE MY HERO

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 12, 2025 at 6:58 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 7:04 PM IST 2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ದೇಶದ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯ ನಯಬ್ ಶಾಹಿ ಇಮಾಮ್ ಸೈಯದ್ ಶಬಾನ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರ 7 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮತ್ತು ಶಾಹಿ ಇಮಾಮ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸೈಯದ್ ಅರೀಬ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Last Updated : May 12, 2025 at 7:04 PM IST