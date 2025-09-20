ETV Bharat / bharat

H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ; ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ

ಈ ಹಿಂದೆ 4,500 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1,00,000 ಡಾಲರ್​​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'India Has A Weak PM': Rahul Gandhi Hits Out At PM Modi Over Trump's H-1B Visa Fee Hike
ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 3:45 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ H-1B ವೀಸಾಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೋಗುವ ವಲಸಿಗರಿಗೆ H-1B ವೀಸಾಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ H-1B ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 71ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವೀಸಾ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಭಾರತೀಯ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಈ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭಾರತದ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಧಾನಿ- ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಸರ್ಕಾರ. H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಈ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 10 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಗೌರವ್ ಗೊಗೋಯ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವೀಸಾ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಾಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೌನ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

H-1B ವೀಸಾದಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 4,500 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1,0 0,000 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ

