ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್
ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
Published : October 10, 2025 at 3:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ನವದೆಹಲಿಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಬೂಲ್ನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಇಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಮರು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.
ಮುತ್ತಕಿ ಜೊತೆಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭೇಟಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನತೆಯ ಹಿತೈಷಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿಯೆಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದ್ದತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆದರಿಕೆ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತವೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸದಾ ಅಫ್ಘಾನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಲಿಬಾನ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗ: ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆ