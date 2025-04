ETV Bharat / bharat

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬ್ಯಾನ್; ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ - INDIAN AIRSPACE

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 30, 2025 at 11:51 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 12:02 AM IST 1 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರು ರಕ್ತಪಾತ ಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಗಳು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ NOTAM (Notice to Airmen) ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

Last Updated : May 1, 2025 at 12:02 AM IST