ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ನೇಮಕ: ಹಳಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ - INDIA CANADA APPOINT NEW ENVOYS

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿವೆ. ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

India names Dinesh K Patnaik as next envoy to Canada; Ottawa appoints Christopher Cooter
ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 9:53 AM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರ್​​ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿವೆ. ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆಯ ಅನುಭವಿ ದಿನೇಶ್ ಕೆ. ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಾವಾದ ಮುಂದಿನ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ನವದೆಹಲಿಗೆ ಕೆನಡಾವು ತನ್ನ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೂಟರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾವಾದಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಅನಿತಾ ಆನಂದ್ ಅವರು, ಕೂಟರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. "ಹೊಸ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ನೇಮಕವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೆನಡಾದ ಹಂತ ಹಂತದ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅನಿತಾ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಕೆನಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೆನಡಾದ ಕನನಾಸ್ಕಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ G7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

35 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವವ ಹೊಂದಿರುವ ಕೂಟರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಕೆನಡಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ'ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಮೀಬಿಯಾ, ಲೆಸೊಥೊ, ಮಾರಿಷಸ್ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಕೆನಡಾದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಟರ್ ಅವರು 1998ರಿಂದ 2000ರ ವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಾದ ಹೈಕಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಪರಸ್ಪರರ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. 2023ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರು ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಐವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಕೆನಡಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆನಡಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಕಾರ್ನಿ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು.

