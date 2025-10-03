ETV Bharat / bharat

24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು 2 ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳ ಸಾವು: ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಘಾಟ್​ ಟೈಗರ್​ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

170 ರಿಂದ 180 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಹುಲಿಯ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

MP TIGER DEATHS
File photo (Pench National Park Management)
By PTI

Published : October 3, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read
ಮಾಂಡ್ಲಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ಹಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ KTRನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ಗಂಡು ಹುಲಿ ಹಾಗೂ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಗಳು ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ: ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಲಿಯನ್ನು ಬಾಲಘಾಟ್ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಮುಖಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಘಾಟ್​ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 170 ರಿಂದ 180 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಹುಲಿಯ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಫರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಘಾಟ್​ ಹುಲಿ: ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಮಾಂಡ್ಲಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಬಾಲಘಾಟ್‌ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಲಿಯು ಬಫರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೋರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೊಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಯು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎನ್‌ಟಿಸಿಎ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಘಾಟ್​ ಶವವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಕನ್ಹಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಕ ಹುಲಿ ಕೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ಹಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 137 ಹುಲಿಗಳಿವೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು 785 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

MP TIGER DEATHSKANHA RESERVETIGER TWO CUBS DEATHSBALAGHAT MALE TIGER

