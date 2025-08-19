ನವದೆಹಲಿ: ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಡಿಟಿ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಸದೃಢ ನೆಲೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ಸಿಇಸಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು , ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಂತೆಯೇ ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
'ದುರ್ವರ್ತನೆ' ಎಂದರೇನು?; ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಈ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಸಿಇಸಿಯನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಧಾರಗಳು ಇವು ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಾವವು?: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಹಾಭಿಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸದನದ 100 ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಅವರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ತಜ್ಞರಿಂದ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಅವರು ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಿತಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಇಸಿಗೆ ಅವರ ವಾದ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತ್ರಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದನ್ನು ಸದನದ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತ ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಈ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ಸಿಇಸಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸದನ. ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಇಸಿಯನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ದೃಢವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
