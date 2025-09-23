ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು
ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2025 at 12:59 PM IST
ಎಸ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್
ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊ ವಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ವೀಳಿನಾಥನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, H1-B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಮದು ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 100,000 (ಅಂದಾಜು 88 ಲಕ್ಷ)ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆಯು ವಿದೇಶಿಗರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಮಕೋಟಿ, ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೈಬರ್ - ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಗರ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಉದ್ಯಮ 5.0 ಮತ್ತು 6ಜಿ ಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೀಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೀಸಾ ಇನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕು: ವಿದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಳಳ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮರು ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಈ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್: ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ $100,000 ಶುಲ್ಕ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ