ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು

ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊ ವಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ವೀಳಿನಾಥನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
ಎಸ್​ ರವಿಚಂದ್ರನ್

ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊ ವಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ವೀಳಿನಾಥನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, H1-B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಮದು ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎಂಎನ್​ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 100,000 (ಅಂದಾಜು 88 ಲಕ್ಷ)ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆಯು ವಿದೇಶಿಗರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಮಕೋಟಿ, ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೈಬರ್ - ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಗರ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಉದ್ಯಮ 5.0 ಮತ್ತು 6ಜಿ ಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೀಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೀಸಾ ಇನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕು: ವಿದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಳಳ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮರು ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಈ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.

