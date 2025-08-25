ETV Bharat / bharat

ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸ!

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು 'ತೇಜಸ್ವಾನ್' ಎಂಬ ಆಧುನಿಕ ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 2:51 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಎಂಬವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನವೋದ್ಯಮಿ.

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್' ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ವಸಂತ್ ಕುಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ 'ತೇಜಸ್ವಾನ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. (ETV Bharat)

150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 12 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು. 3 ಕೆ.ಜಿವರೆಗೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 50 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು. ಈ ಡ್ರೋನ್‌ಗೆ 'ತೇಜಸ್ವಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? ಇದರಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಮಾರಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ (ETV Bharat)

"ಕಂಪನಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೌರ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್' ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು. ಸದ್ಯ ಈ ಡ್ರೋನ್‌ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ (ETV Bharat)

ಉಪಯೋಗ: "ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವಾಗಿ 'ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್' ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಸೇನಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಡ್ರೋನ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್' ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂಬುವದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾನ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 20ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡ್ರೋನ್‌ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ: "ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು 10 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತೇಜಸ್ವಾನ್ ಡ್ರೋನ್ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರುವ ಮತ್ತು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲವು 'ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್' ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಪತ್ತು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುಲಭ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಡ್ರೋನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಟರ್ಕಿ ಒದಗಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಾಂಡೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ (ETV Bharat)

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಿಹೆಚ್​ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಮಾರಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾರಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವೇ 'ಸೌರಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​​ ಕನಸು; 'ಝೋರಾ ಡ್ರೋನ್'​ ಉದ್ಯಮ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಯಶೋಗಾಥೆ! - ZORA DRONE TAKES OFF

